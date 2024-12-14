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Минус 10 кг за месяц: секрет кардиотренировок для быстрого похудения

1:55
Спорт

Кардиотренировки — один из самых эффективных способов избавиться от лишнего веса. Они ускоряют обмен веществ в организме. Но сколько нужно заниматься на беговой дорожке, чтобы добиться запуска этого процесса?

Тренировка на велотренажере
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка на велотренажере

Фитнес-тренер Владимир Лепеса рассказал, что во время тренировок очень важно следить не только за темпом, но и за пульсом.

Эксперты советуют заниматься кардио не менее 30 минут для того, чтобы тренировка обладала хотя бы каким-то эффектом. Однако если беговую дорожку или велотренажёр вы видите впервые, начать лучше с лёгких непродолжительных тренировок и постепенно увеличивать нагрузку, пишет "Чемпионат".

Считается, что самые эффективные тренажёры для кардио — это беговая дорожка, гребной тренажёр, элипсоид (орбитрек) и велотренажёры.

При соблюдении правильной техники бег является отличным видом кардио для жиросжигания. Вам достаточно следить за частотой сердцебиения, ускоряя или замедляя движение. Конечно, полезнее всего будут пробежки на свежем воздухе. Но тем, кто не любит лишний раз морозить нос, подойдёт и беговая дорожка.

Чтобы процесс похудения происходил наиболее активно, необходимо заниматься, находясь в пределах аэробной зоны. Чтобы определить максимально допустимые показатели, воспользуйтесь онлайн-калькулятором или специальной формулой. Для этого необходимо указать возраст и пульс в состоянии покоя.

Формула: max ЧСС= 220 — возраст.

Считается, что лучше всего жир сжигается на пульсе около 60-70 процентов от максимальных значений. Но помните, что начинать с таких цифр не стоит. Разминку лучше всего проводить на 50 процентов от максимума.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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