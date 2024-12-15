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Спортзал в квартире: обустроить пространство поможет этот инвентарь

1:24
Спорт

Создать небольшое фитнес-пространство можно у себя дома, если у вас нет времени для похода в тренажерный зал. Топ-тренер Екатерина Некрасова назвала предметы спортивного инвентаря, которые в этом помогут.

Предметы для спорта
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Предметы для спорта

Коврик

На полу заниматься больно и неудобно. Чтобы избежать некомфортных ощущений, приобретите хороший плотный коврик. Не путайте его с ковриком для йоги.

Фитнес-резинки

Плюсов у них множество: компактность, разный уровень сопротивления, возможность надеть на любые части тела и взять с собой. Особенно полезны эластичные ленты для придания упругости мышцам ног и ягодиц.

Гантели

Без них не обходится ни одна силовая тренировка. Можно взять по несколько гантелей разной весовой категории, чтобы проработать различные мышечные группы.

Трубчатый эспандер

Он отлично подходит для тренировки на мышцы спины и рук.

Фитбол

Большой резиновый мяч в основном используется для укрепления мышц пресса, спины, поясницы и ягодиц. Самый ходовой размер фитбола — 65 см.

Медбол

Это утяжелитель в форме мяча с весом от 1 до 20 кг. Его используют в интенсивных тренировках, направленных на развитие выносливости, скорости и ловкости.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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