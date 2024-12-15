Спортзал в квартире: обустроить пространство поможет этот инвентарь

Создать небольшое фитнес-пространство можно у себя дома, если у вас нет времени для похода в тренажерный зал. Топ-тренер Екатерина Некрасова назвала предметы спортивного инвентаря, которые в этом помогут.
На полу заниматься больно и неудобно. Чтобы избежать некомфортных ощущений, приобретите хороший плотный коврик. Не путайте его с ковриком для йоги.
Плюсов у них множество: компактность, разный уровень сопротивления, возможность надеть на любые части тела и взять с собой. Особенно полезны эластичные ленты для придания упругости мышцам ног и ягодиц.
Без них не обходится ни одна силовая тренировка. Можно взять по несколько гантелей разной весовой категории, чтобы проработать различные мышечные группы.
Он отлично подходит для тренировки на мышцы спины и рук.
Большой резиновый мяч в основном используется для укрепления мышц пресса, спины, поясницы и ягодиц. Самый ходовой размер фитбола — 65 см.
Это утяжелитель в форме мяча с весом от 1 до 20 кг. Его используют в интенсивных тренировках, направленных на развитие выносливости, скорости и ловкости.
Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.