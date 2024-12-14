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Не тратьте деньги на эти спортивные аксессуары: 5 ненужных вещей

1:36
Спорт

Новички в спорте любят покупать кучу спортивных аксессуаров. Однако некоторые потом валяются без дела где-нибудь в кладовке или на балконе. Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, на чём можно сэкономить без ущерба для тренировок.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Обруч

Чтобы сделать талию тоньше, некоторые девушки могут часами вращать обруч дома. Оказалось, что талию он не уменьшит и жир на боках не уберёт.

Вращать обруч, конечно, лучше, чем сидеть на диване. Но эта активность не даёт серьёзной нагрузки на мышцы и не способствует похудению.

Диск здоровья

В советское время популярными были напольные тренажёры — диски здоровья. Они представляли собой буквально два диска, соединённые осью с шайбой. Предполагается, что вращательные движения на этом тренажёре помогают похудеть и проработать все группы мышц. На самом деле пользы от этого диска нет, уточнил тренер.

Мини степ-платформа

После покупки, скорее всего, этот снаряд будет лежать без дела. Это бесполезный тренажёр, без него можно обойтись, добавил тренер.

Педальный тренажёр

Он позиционируется как альтернатива велотренажёру, занимающая меньше места. На деле это просто педали, вращать которые бесполезно. Он уступает в эффективности даже мини степ-платформе.

Вибротренажёр

Их придумали для ленивых. В итоге оказалось, что вибротренажёры — это, по сути, бесполезная трата денег.

Уточнения

О́бруч хула(-)хуп — спортивный снаряд в виде тонкого кольца большого диаметра. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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