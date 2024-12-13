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Забудьте о гантелях и гирях: эта простая вещь сделает ваши тренировки эффективнее

1:07
Спорт

Фитнес-резинки недорогие, универсальные и помогают проработать мышцы не так, как гантели. Мышцы реагируют на силовые тренировки с эластичными лентами так же хорошо, как и на штанги и различные тренажёры.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

Резинки различаются по форме, толщине, цвету и степени жёсткости, пишет "Чемпионат".

Эксперт перечислил виды амортизаторов:

Плоские

Самые традиционные амортизаторы — тонкие, плоские, эластичные отрезки латексного (или похожего на латекс) материала, которые бывают разной толщины для различной плотности. Их можно использовать для увеличения сопротивления практически в любом упражнении.

Трубчатые

Они более прочные, чем плоские ленты, и обычно у них есть ручки, которые облегчают захват.

Петли

Усиливают сложность упражнений с собственным весом и плиометрических упражнений.

Амортизатор для подтягиваний

Их используют для подтягиваний с поддержкой или для увеличения интенсивности упражнений, таких как жим лёжа или приседания.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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