Забудьте о гантелях и гирях: эта простая вещь сделает ваши тренировки эффективнее

Фитнес-резинки недорогие, универсальные и помогают проработать мышцы не так, как гантели. Мышцы реагируют на силовые тренировки с эластичными лентами так же хорошо, как и на штанги и различные тренажёры.
Резинки различаются по форме, толщине, цвету и степени жёсткости, пишет "Чемпионат".
Эксперт перечислил виды амортизаторов:
Самые традиционные амортизаторы — тонкие, плоские, эластичные отрезки латексного (или похожего на латекс) материала, которые бывают разной толщины для различной плотности. Их можно использовать для увеличения сопротивления практически в любом упражнении.
Они более прочные, чем плоские ленты, и обычно у них есть ручки, которые облегчают захват.
Усиливают сложность упражнений с собственным весом и плиометрических упражнений.
Их используют для подтягиваний с поддержкой или для увеличения интенсивности упражнений, таких как жим лёжа или приседания.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.