Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ямс и яблоко: лучший дуэт для вашего здоровья
Как построить декоративный колодец для сада своими руками
Как выбрать идеальный крем по возрасту
Увеличиваем пространство прихожей без перепланировки
Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления
3 совета по использованию фитолампы
Илон Маск стал ещё богаче
Секреты дорожных хамелеонов: как стать незаметным
Садальский предположил, что Жириновский был ясновидящим

5 упражнений для мужчин, чтобы плечи были крепкими, как скала

3:06
Спорт

С фитнес-резинкой можно тренироваться где угодно. Тренер назвал лучшие упражнения на плечи с резинкой, которые можно делать дома.

Спортзал
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал

"Дельтовидные мышцы играют важную роль в нашем организме, помогают добиваться успехов в спорте. Они участвуют во всех тянущих и жимовых движениях, выполняемых руками", — цитирует тренера Андрея Донских "Чемпионат".

До тренировки нужно обязательно сделать разминку. Отлично подойдут махи и вращательные упражнения.

Далее приступаем к основной тренировке:

Подъём рук перед собой

  • Возьмите эспандер, встаньте на него двумя ногами, рукоятки зажмите в кулаках.
  • Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти слегка согнуты.
  • На выдохе поднимаем руки перед собой примерно до уровня лба.
  • Не делайте рывков во время подъёма, движения должны быть плавными.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Спину держите ровно на протяжении всего упражнения.
  • Выполните 3-4 круга по 10-12 раз.

Жим вверх из-за головы

  • Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч на резинке, в руках рукоятки эспандера.
  • Руки также должны быть согнуты в локтях таким образом, чтобы кулаки смотрели вверх.
  • На выдохе разогните руки и вытяните концы резинки вверх над головой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте 3-4 подхода по 10-12 раз.

Отведение рук в стороны

  • Возьмите эспандер, встаньте на его середину двумя ногами.
  • Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти немного согнуты, таз слегка отведён назад, в руках — концы резинки.
  • На выдохе отведите руки в стороны до уровня, параллельного полу.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Не совершайте резких движений.
  • Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Боковой подъём руки

  • Потребуется классический ленточный эспандер.
  • Зацепите резинку стопой правой ноги.
  • Другую часть резинки наденьте на ладонь левой руки.
  • На выдохе потяните руку вверх и в сторону, натягивая резинку.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 3-4 подхода по 10-12 раз.

Тяга к подбородку с эспандером

  • Исходное положение — стоя, руки опущены и немного согнуты, так же, как и колени.
  • Ноги стоят на резинке, в руках — ручки эспандера.
  • Таз слегка отведён назад.
  • На выдохе, разводя локти, потяните их вертикально вверх.
  • Достигнув верхней точки, на вдохе плавно вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Новости спорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины
Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству
Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году
Стало известно, почему на самом деле принц Гарри поспешно женился на Меган Маркл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.