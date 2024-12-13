5 упражнений для мужчин, чтобы плечи были крепкими, как скала

3:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

С фитнес-резинкой можно тренироваться где угодно. Тренер назвал лучшие упражнения на плечи с резинкой, которые можно делать дома.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

"Дельтовидные мышцы играют важную роль в нашем организме, помогают добиваться успехов в спорте. Они участвуют во всех тянущих и жимовых движениях, выполняемых руками", — цитирует тренера Андрея Донских "Чемпионат".

До тренировки нужно обязательно сделать разминку. Отлично подойдут махи и вращательные упражнения.

Далее приступаем к основной тренировке:

Подъём рук перед собой

Возьмите эспандер, встаньте на него двумя ногами, рукоятки зажмите в кулаках.

Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти слегка согнуты.

На выдохе поднимаем руки перед собой примерно до уровня лба.

Не делайте рывков во время подъёма, движения должны быть плавными.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Спину держите ровно на протяжении всего упражнения.

Выполните 3-4 круга по 10-12 раз.

Жим вверх из-за головы

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч на резинке, в руках рукоятки эспандера.

Руки также должны быть согнуты в локтях таким образом, чтобы кулаки смотрели вверх.

На выдохе разогните руки и вытяните концы резинки вверх над головой.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Сделайте 3-4 подхода по 10-12 раз.

Отведение рук в стороны

Возьмите эспандер, встаньте на его середину двумя ногами.

Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти немного согнуты, таз слегка отведён назад, в руках — концы резинки.

На выдохе отведите руки в стороны до уровня, параллельного полу.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Не совершайте резких движений.

Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Боковой подъём руки

Потребуется классический ленточный эспандер.

Зацепите резинку стопой правой ноги.

Другую часть резинки наденьте на ладонь левой руки.

На выдохе потяните руку вверх и в сторону, натягивая резинку.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 3-4 подхода по 10-12 раз.

Тяга к подбородку с эспандером

Исходное положение — стоя, руки опущены и немного согнуты, так же, как и колени.

Ноги стоят на резинке, в руках — ручки эспандера.

Таз слегка отведён назад.

На выдохе, разводя локти, потяните их вертикально вверх.

Достигнув верхней точки, на вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

