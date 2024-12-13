5 упражнений для мужчин, чтобы плечи были крепкими, как скала

С фитнес-резинкой можно тренироваться где угодно. Тренер назвал лучшие упражнения на плечи с резинкой, которые можно делать дома.
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал
"Дельтовидные мышцы играют важную роль в нашем организме, помогают добиваться успехов в спорте. Они участвуют во всех тянущих и жимовых движениях, выполняемых руками", — цитирует тренера Андрея Донских "Чемпионат".
До тренировки нужно обязательно сделать разминку. Отлично подойдут махи и вращательные упражнения.
Далее приступаем к основной тренировке:
Подъём рук перед собой
Возьмите эспандер, встаньте на него двумя ногами, рукоятки зажмите в кулаках.
Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти слегка согнуты.
На выдохе поднимаем руки перед собой примерно до уровня лба.
Не делайте рывков во время подъёма, движения должны быть плавными.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Спину держите ровно на протяжении всего упражнения.
Выполните 3-4 круга по 10-12 раз.
Жим вверх из-за головы
Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч на резинке, в руках рукоятки эспандера.
Руки также должны быть согнуты в локтях таким образом, чтобы кулаки смотрели вверх.
На выдохе разогните руки и вытяните концы резинки вверх над головой.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Сделайте 3-4 подхода по 10-12 раз.
Отведение рук в стороны
Возьмите эспандер, встаньте на его середину двумя ногами.
Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела, колени и локти немного согнуты, таз слегка отведён назад, в руках — концы резинки.
На выдохе отведите руки в стороны до уровня, параллельного полу.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Не совершайте резких движений.
Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.
Боковой подъём руки
Потребуется классический ленточный эспандер.
Зацепите резинку стопой правой ноги.
Другую часть резинки наденьте на ладонь левой руки.
На выдохе потяните руку вверх и в сторону, натягивая резинку.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните 3-4 подхода по 10-12 раз.
Тяга к подбородку с эспандером
Исходное положение — стоя, руки опущены и немного согнуты, так же, как и колени.
Ноги стоят на резинке, в руках — ручки эспандера.
Таз слегка отведён назад.
На выдохе, разводя локти, потяните их вертикально вверх.
Достигнув верхней точки, на вдохе плавно вернитесь в исходное положение.
Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений.
Уточнения
Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.