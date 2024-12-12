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Клуб Российской премьер-лиги смирился с вылетом в Первый дивизион

1:15
Спорт

Владимир Слишкович останется на должности главного тренера "Оренбурга", даже если команда покинет Российскую премьер-лигу. Как сообщает источник Legalbet, президент клуба Василий Еремякин уверен в возможностях боснийского специалиста и намерен продолжить сотрудничество с ним.

Футбольный мяч
Фото: commons.wikimedia.org by Cbrieeze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбольный мяч

Утверждается, что руководитель "Оренбурга" видит в Слишковиче преемника Марцела Лички, который до перехода в московское "Динамо" успешно проявил себя в оренбургском клубе, создав команду с привлекательным стилем игры. Еремякина также привлекают в Слишковиче независимость от агентских групп, европейский подход, а также владение русским языком. Он продолжит работу в клубе, если только сам не пожелает его покинуть.

При этом, по имеющимся данным, руководство "Оренбурга" похоже, смирилось с вероятным понижением в классе по результатам чемпионата. В настоящее время команда находится на последней строчке турнирной таблицы, имея в активе всего восемь очков после 18 сыгранных туров. При этом свою единственную победу "Оренбург" одержал еще в матче самого первого тура против московского "Спартака" (2:0).

Уточнения

Влади́мир Сли́шкович (босн. Vladimir Slišković; 20 февраля 1983 года, Мостар, СФРЮ) — боснийский футболист и тренер. Главный тренер российского клуба «Оренбург».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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