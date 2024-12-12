Фанаты Казахстана не хотят игры с российской сборной

Претендент на пост главы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров сообщил о нежелании фанатов видеть игру национальной сборной против российской команды. Об этом сообщает ресурс Metaratings. ru.
Национальную команду Казахстана тренирует специалист из России Станислав Черчесов.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опираясь на рекомендации Международного олимпийского комитета, приняли решение об отстранении российской сборной и всех российских клубов от участия в турнирах, проводимых под эгидой данных организаций. В результате российские футболисты не смогли принять участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, самом мировом первенстве и чемпионате Европы 2024 года в Германии.
Казахстанская федерация футбола (каз. Қазақстан футбол федерациясы) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане.
Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.
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