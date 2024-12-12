Фанаты Казахстана не хотят игры с российской сборной

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Претендент на пост главы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров сообщил о нежелании фанатов видеть игру национальной сборной против российской команды. Об этом сообщает ресурс Metaratings. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сборная России по футболу

Национальную команду Казахстана тренирует специалист из России Станислав Черчесов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опираясь на рекомендации Международного олимпийского комитета, приняли решение об отстранении российской сборной и всех российских клубов от участия в турнирах, проводимых под эгидой данных организаций. В результате российские футболисты не смогли принять участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, самом мировом первенстве и чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Уточнения

Казахстанская федерация футбола (каз. Қазақстан футбол федерациясы) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане.



Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. С 3 июня 2024 года — главный тренер сборной Казахстана.

