Лакерник о возможном допуске российских фигуристов на ОИ-2026: будет не так легко

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался по поводу возможного участия российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что позиция иностранных чиновников по отношению к сборной России смягчилась.

Лакерник напомнил, что давно говорил, что это возможно, что это должно было произойти уже давно.

При этом он отметил, что не знает, откуда взялась новость о возвращении россиян на турниры. Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) выразил надежду, что система судейства будет отдавать предпочтение тем, кто лучше катается, а не работать по каким-то другим критериям.

Он отметил, что в отсутствие российских спортсменов многое изменилось.

"Будет не так легко. Если допустят, то, скорее всего, по одному спортсмену в каждом виде. Это усложняет ситуацию. Но тем не менее российские фигуристы могут бороться за самые высокие места", — сказал Лакерник, слова которого приводит "РБК Спорт".

Уточнения

Алекса́ндр Рафаи́лович Лаке́рник (род. 12 февраля 1945) — вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) (2016—2022).



Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.



