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Быков считает, что российские хоккеисты могут стать чемпионами на Олимпиаде-2026

1:21
Спорт

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своим мнением о перспективах российской команды на Олимпийских играх 2026 года в том случае, если она получит одобрение от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Авангард Локомотив 3 октября
Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"
Авангард Локомотив 3 октября

Быков считает, что возможный результат российской сборной по хоккею на Играх-2026 будет зависеть от того, будут ли там участвовать игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Однако тренер уверен, что у россиян теоретически есть все шансы на олимпийское золото.

"Но в любом случае, будь эта команда из игроков НХЛ или игроков внутреннего чемпионата КХЛ, я думаю, что наши ребята вполне способны занять ведущие позиции мирового уровня и стать чемпионами. Почему бы и нет? — сказал Быков, которого цитирует "Спорт день за днём".

Сборная России не принимает участие в чемпионатах мира по хоккею с 2022 года. Российская команда успела выступить на Олимпиаде в том же году перед приостановкой, где заняла второе место.

Официальное решение о допуске сборной России к Олимпийским играм планируется не ранее февраля-марта 2025 года.

Уточнения

Вячесла́в Арка́дьевич Бы́ков (род. 24 июля 1960, Челябинск) — советский и российский хоккеист (центральный нападающий), тренер.

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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