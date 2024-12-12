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Как поднять тестостерон и почувствовать себя на пике формы

3:32
Спорт

Тестостерон — это ключевой гормон, отвечающий за множество функций в организме как у мужчин, так и у женщин. Он влияет на половое влечение, настроение, состояние мышц и костей, а также на общее самочувствие.

Спорт
Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Нехватка тестостерона может негативно сказываться на здоровье, вызывая усталость, снижение либидо, депрессию и другие проблемы. Узнаем, как распознать нехватку тестостерона и безопасно повысить его уровень.

Основные функции тестостерона

Где вырабатывается тестостерон

  • В семенниках у мужчин.
  • В яичниках у женщин.
  • В надпочечниках.

Для мужчин он играет важную роль в поддержании половой функции, мышечной массы и костной плотности. У женщин он отвечает за созревание фолликулов, регулирование полового влечения и распределение жировой ткани.

К чему приводят проблемы с уровнем тестостерона 

  • Потере полового влечения.
  • Усталости и апатии.
  • Снижению плотности костей.
  • Лишнему весу.

Как определить уровень тестостерона

Тестостерон можно измерить в крови или слюне. Для мужчин норма составляет 11-33 нмоль/л, для женщин — 0,24-3,8 нмоль/л. Однако уровень гормона зависит от множества факторов, таких как возраст, образ жизни, питание и наличие стрессов.

Важно избегать бесконтрольного приема препаратов, так как это может привести к побочным эффектам, включая избыточный рост волос и грубость голоса.

Как повысить уровень тестостерона

Вести активный образ жизни

Регулярные физические упражнения, особенно силовые тренировки, способствуют естественному повышению тестостерона. Избегайте длительного сидячего образа жизни и включайте любую активность в распорядок дня.

Сбалансировать питание

Рекомендованные продукты.

  • Морепродукты, лосось, тунец.
  • Орехи, семена, зелень.
  • Оливковое масло, авокадо.
  • Фрукты, овощи, крестоцветные.

Важно избегать продуктов с искусственными гормонами и снижать уровень жира в организме, так как жировая ткань преобразует тестостерон в эстроген.

Минимизировать стресс

Хронический стресс повышает кортизол, который снижает уровень тестостерона. Найдите способы расслабления: медитация, прогулки, хобби.

Принимать витамины и минералы

Цинк, селен, магний, кальций, витамины A, B, C, D, E играют важную роль в синтезе тестостерона. Однако прием добавок должен происходить только после консультации с врачом.

Высыпаться

Полноценный сон (не менее 8 часов) способствует восстановлению уровня гормонов. Засыпайте до полуночи, чтобы минимизировать выработку кортизола.

Отказаться от вредных привычек

Алкоголь и никотин подавляют выработку тестостерона. Ограничьте их употребление для сохранения здоровья.

Тестостерон как основа здоровья

Поддержание нормального уровня тестостерона — это комплексный подход, включающий физическую активность, правильное питание, управление стрессом и полноценный отдых.

Не занимайтесь самолечением: любые изменения лучше согласовывать с врачом.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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