Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку

Отжимания от пола — универсальное упражнение, которое помогает укрепить руки, грудь и мышцы кора. Хотя оно кажется простым, правильная техника и разнообразие вариантов способны значительно повысить эффективность. Кроме того, регулярные отжимания улучшают силу и выносливость всего тела.
Отжимания задействуют почти все группы мышц. Вот что происходит, когда вы опускаетесь к полу:
Регулярное выполнение отжиманий развивает функциональную силу и улучшает выносливость. Это упражнение подходит как для новичков, так и для продвинутых спортсменов, благодаря возможности изменять уровень нагрузки.
Если классическое отжимание кажется сложным, выполните его с опорой на колени. Главное — следить за спиной: она должна оставаться ровной.
Совет: Начните с трёх подходов по 15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.
Цель: Укрепление рук, спины и кора.
Цель: Улучшение координации и кардионагрузка.
Цель: Развитие мышц-стабилизаторов.
Цель: Увеличение силы и мощности.
Отжимания — это доступное и эффективное упражнение, которое прорабатывает практически все мышцы тела. Благодаря разнообразию техник можно достичь как визуального улучшения рук, так и укрепления общего тонуса тела.
Выберите подходящий вариант, следуйте правильной технике и наслаждайтесь результатами.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!