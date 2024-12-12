Эффективное упражнение для снятия напряжения в шее

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Фитнес-тренер Светлана Бутова поделилась упражнением, способствующим расслаблению мышц шеи. Она отметила, что для выполнения этого упражнения не нужно никакого специального оборудования, и его можно выполнять в любое время, когда у вас есть свободная минута, сообщает "Спорт-экспресс".

Фото: freepik шея

Бутова объяснила, что сначала необходимо наклонить голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу, при этом опуская левое плечо вниз и удерживая его в таком положении несколько секунд, продолжая дышать. Затем нужно повторить те же действия с другой стороны.

Тренер также рассказала о том, что может привести к возникновению боли в шее.

"Например, долгое сидение за компьютером с постоянным напряжением в плечах, а также профессии, связанные с физической нагрузкой на руки (такие как парикмахер, мастер маникюра или фотограф)", — добавила Бутова.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

