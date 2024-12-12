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Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

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Спорт

Фитнес-тренер Робин Хендри выделил основные факторы, влияющие на отсутствие прогресса в тренировочном процессе. Его комментарии опубликованы в Men Today.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

По словам специалиста, одной из причин может быть расплывчатая или нереалистичная цель тренировок. Кроме того, многие не понимают, как эффективно отслеживать свой прогресс, а также как разнообразить свои занятия. Хендри тоже отметил важность проведения разминок и заминок, а также необходимость уделять внимание отдыху и восстановлению между тренировками.

Хендри подчеркнул, что, если вместо легкой мышечной боли возникает сильный дискомфорт, стоит пересмотреть свой тренировочный план. Например, если после занятий наблюдаются головокружения, повышенная температура или общее недомогание, это не должно считаться нормой.

 

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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