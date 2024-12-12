Топ-5 опасных ошибок в фитнесе, которых стоит избегать

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина обозначила пять серьёзных ошибок в фитнесе, сообщает "Спорт-Экспресс".
В числе критических моментов она сделала акцент на упражнениях, которые могут привести к гипермобильности суставов. По ее мнению, для неподготовленных людей такие упражнения представляют определенные риски и могут негативно сказаться на здоровье. К ним относятся шпагаты на возвышении и складки к ногам с подставкой под пятки.
Бахтурина настоятельно рекомендовала избегать растяжки через боль.
"Боль во время выполнения упражнений сигнализирует о необходимости проверить свою технику, а также уменьшить амплитуду движения", — объяснила специалист.
Также тренер советует воздержаться от прыжковых упражнений на уставшие ноги.
"Чтобы выполнить прыжок безопасно для здоровья, очень важны техника, подготовка и разминка. Необходимо приземляться на полную стопу, делать правильный толчок, контролировать мышцы ног", — добавила она.
Специалист подчеркнула, что важно не пренебрегать водным балансом во время тренировок. По её словам, в процессе занятий теряется много жидкости, поэтому необходимо восполнять запасы, чтобы избежать обезвоживания. Кроме того, она порекомендовала поесть за час-два до тренировки для поддержания необходимого уровня энергии.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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