Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься

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Отжимания часто недооценивают, хотя многим хватило бы только их для развития верха тела. Это упражнение отлично прокачивает плечи, руки, мышцы груди, зубчатые и пресс. Однако у каждого бывает период, когда количество отжиманий не увеличивается.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Чтобы научиться делать это упражнение много раз, вам будут полезны эти лайфхаки:

Принцип "отдых-пауза" с отягощением

Разбиваем большое количество повторений на несколько сессий с коротким отдыхом. Например, ваш максимум — 20 отжиманий за один подход, а цель — 30.

Возьмём заветную цифру в 30 и разделим на пять подходов по шесть раз. После выполнения первого подхода делаем 45-секундный отдых. Далее делаем второй подход и так шесть подходов. Затем нужно будет сократить время отдыха между подходами на пять секунд.

Делайте так до тех пор, пока перерыв между подходами не достигнет 10-15 секунд, пишет "Чемпионат".

Отжимания на брусьях и поднятие ног на пресс

Отжимания на брусьях хорошо нагружают нижнюю часть груди и трицепс. Это поможет увеличить количество отжиманий.

А поднятие ног на брусьях проработает пресс. Он тоже важен для удержания горизонтального положения долго.

Медленные отжимания по правилу 1-3-5

Одну секунду поднимаемся, три секунды стоим неподвижно в планке, пять секунд опускаемся. Этот способ поможет избежать инерции. Тело нельзя резко бросать вниз. Так ваши мышцы получат полноценную нагрузку.

Эти лайфхаки помогут вам увеличить количество отжиманий в два или три раза.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

