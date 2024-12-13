Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц
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Фитнес-тренер рассказал, как правильно выполнять гиперэкстензию. Это упражнение можно делать как в тренажерном зале, так и дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза саранчи в йоге
"Гиперэкстензия отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер. Но всё это возможно только при правильной технике выполнения", — цитирует фитнес-тренера Анну Мотину "Чемпионат".
Чтобы выполнить упражнение:
- Для начала отрегулируйте высоту скамьи под себя. Встаньте в тренажёре, зафиксируйте переднюю поверхность бёдер на подушках, а пятки закрепите за специальными валиками.
- Бёдра расположите таким образом, чтобы тазовые кости оставались свободными от опоры скамьи.
- Корпус опустите вниз, руки держите перед грудью.
- На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
Техника выполнения гиперэкстензии дома:
- Лягте на пол на живот, руки согните в локтях так, чтобы они были на уровне плеч.
- На выдохе оторвите корпус от пола и сведите лопатки, отведя локти немного назад.
- Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру