Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц

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Фитнес-тренер рассказал, как правильно выполнять гиперэкстензию. Это упражнение можно делать как в тренажерном зале, так и дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поза саранчи в йоге

"Гиперэкстензия отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер. Но всё это возможно только при правильной технике выполнения", — цитирует фитнес-тренера Анну Мотину "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение:

Для начала отрегулируйте высоту скамьи под себя. Встаньте в тренажёре, зафиксируйте переднюю поверхность бёдер на подушках, а пятки закрепите за специальными валиками.

Бёдра расположите таким образом, чтобы тазовые кости оставались свободными от опоры скамьи.

Корпус опустите вниз, руки держите перед грудью.

На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Техника выполнения гиперэкстензии дома:

Лягте на пол на живот, руки согните в локтях так, чтобы они были на уровне плеч.

На выдохе оторвите корпус от пола и сведите лопатки, отведя локти немного назад.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

