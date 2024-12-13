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Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц

1:16
Спорт

Фитнес-тренер рассказал, как правильно выполнять гиперэкстензию. Это упражнение можно делать как в тренажерном зале, так и дома.

Поза саранчи в йоге
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза саранчи в йоге

"Гиперэкстензия отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер. Но всё это возможно только при правильной технике выполнения", — цитирует фитнес-тренера Анну Мотину "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение:

  • Для начала отрегулируйте высоту скамьи под себя. Встаньте в тренажёре, зафиксируйте переднюю поверхность бёдер на подушках, а пятки закрепите за специальными валиками.
  • Бёдра расположите таким образом, чтобы тазовые кости оставались свободными от опоры скамьи.
  • Корпус опустите вниз, руки держите перед грудью.
  • На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.

Техника выполнения гиперэкстензии дома:

  • Лягте на пол на живот, руки согните в локтях так, чтобы они были на уровне плеч.
  • На выдохе оторвите корпус от пола и сведите лопатки, отведя локти немного назад.
  • Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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