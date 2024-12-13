Рельефная и упругая грудь вам гарантирована! Учимся делать жим Свенда

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнение жим Свенда придумал норвежский пауэрлифтер, автор множества силовых рекордов. Однако это упражнение может дать полноценную нагрузку только в сочетании с другими упражнениями.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Жим Свенда — изолированное упражнение на грудные мышцы, пришедшее из бодибилдинга. Оно может использоваться исключительно в качестве предварительного утомления или в сете с базовыми упражнениями на грудные. Накачать грудь им не получится, оно поможет придать рельеф. Обычно жим выполняется с блинами, которые зажимаются между ладонями.

Это упражнение одновременно прорабатывает сразу несколько больших мышц. Так, основная нагрузка ложится на большую грудную мышцу, переднюю дельту, трицепс и бицепс, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

Исходное положение: стопы на ширине таза, ноги слегка согнуты в коленях.

Возьмите один или два диска и зажмите их между ладонями на уровне груди.

Руки согните в локтевых суставах и напрягите мышцы живота.

Сдавливайте диски руками, оказывайте постоянное давление на них.

На выдохе разогните руки в локтевых суставах перед собой строго в горизонтальной плоскости, продолжая сохранять давление на ладони.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение в умеренном темпе.

Уточнения

Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди.



Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

