Рельефная и упругая грудь вам гарантирована! Учимся делать жим Свенда

Упражнение жим Свенда придумал норвежский пауэрлифтер, автор множества силовых рекордов. Однако это упражнение может дать полноценную нагрузку только в сочетании с другими упражнениями.
Жим Свенда — изолированное упражнение на грудные мышцы, пришедшее из бодибилдинга. Оно может использоваться исключительно в качестве предварительного утомления или в сете с базовыми упражнениями на грудные. Накачать грудь им не получится, оно поможет придать рельеф. Обычно жим выполняется с блинами, которые зажимаются между ладонями.
Это упражнение одновременно прорабатывает сразу несколько больших мышц. Так, основная нагрузка ложится на большую грудную мышцу, переднюю дельту, трицепс и бицепс, пишет "Чемпионат".
Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.