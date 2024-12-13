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Рельефная и упругая грудь вам гарантирована! Учимся делать жим Свенда

1:28
Спорт

Упражнение жим Свенда придумал норвежский пауэрлифтер, автор множества силовых рекордов. Однако это упражнение может дать полноценную нагрузку только в сочетании с другими упражнениями.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Жим Свенда — изолированное упражнение на грудные мышцы, пришедшее из бодибилдинга. Оно может использоваться исключительно в качестве предварительного утомления или в сете с базовыми упражнениями на грудные. Накачать грудь им не получится, оно поможет придать рельеф. Обычно жим выполняется с блинами, которые зажимаются между ладонями.

Это упражнение одновременно прорабатывает сразу несколько больших мышц. Так, основная нагрузка ложится на большую грудную мышцу, переднюю дельту, трицепс и бицепс, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

  • Исходное положение: стопы на ширине таза, ноги слегка согнуты в коленях.
  • Возьмите один или два диска и зажмите их между ладонями на уровне груди.
  • Руки согните в локтевых суставах и напрягите мышцы живота.
  • Сдавливайте диски руками, оказывайте постоянное давление на них.
  • На выдохе разогните руки в локтевых суставах перед собой строго в горизонтальной плоскости, продолжая сохранять давление на ладони.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Выполняйте упражнение в умеренном темпе.

Уточнения

Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди. 

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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