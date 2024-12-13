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Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение

1:42
Спорт

Многие неопытные спортсмены после нескольких месяцев занятий бывают не удовлетворены объёмами рук. Скорее всего, они прорабатывали только бицепс, забывая о трицепсе. Хотя трёхглавая мышца занимает всю заднюю сторону плеча, она и обеспечивает основной рельеф рукам. Прокачать трицепс поможет жим Тейта. Его придумал американский бодибилдер Дэйв Тейт.

Жим штанги над головой
Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жим штанги над головой

"В большинстве случаев он используется штангистами для улучшения показателей жима лёжа", — цитирует тренера Екатерину Кравченко "Чемпионат".

Она добавила, что трицепс очень качественно вовлечён в это упражнение, поскольку для жима Тейта используются гантели.

Техника выполнения:

  • Исходное положение — лёжа на скамье.
  • Руки с гантелями вытяните перед собой. Кисти на уровне плечевых суставов, спина напряжена, лопатки приведены и опущены.
  • На вдохе согните руки в локтевых суставах и опустите гантели вниз, сводя их между собой так, чтобы в нижней точке локти смотрели в разные стороны.
  • Траектория движения должна описывать полукруг, гантели опускайте до касания середины грудных мышц.
  • На выдохе поднимите гантели по той же траектории, напрягая трицепс.
  • В верхней точке полностью выпрямите локти.

Новичкам это упражнение можно заменить следующими: жим штанги узким хватом, отжимания с узкой постановкой рук, жим в машине Смита узким хватом, отжимания на брусьях, жим гантелей узким хватом, жим нейтральным хватом в машине Смита.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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