Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение

Многие неопытные спортсмены после нескольких месяцев занятий бывают не удовлетворены объёмами рук. Скорее всего, они прорабатывали только бицепс, забывая о трицепсе. Хотя трёхглавая мышца занимает всю заднюю сторону плеча, она и обеспечивает основной рельеф рукам. Прокачать трицепс поможет жим Тейта. Его придумал американский бодибилдер Дэйв Тейт.
"В большинстве случаев он используется штангистами для улучшения показателей жима лёжа", — цитирует тренера Екатерину Кравченко "Чемпионат".
Она добавила, что трицепс очень качественно вовлечён в это упражнение, поскольку для жима Тейта используются гантели.
Техника выполнения:
Новичкам это упражнение можно заменить следующими: жим штанги узким хватом, отжимания с узкой постановкой рук, жим в машине Смита узким хватом, отжимания на брусьях, жим гантелей узким хватом, жим нейтральным хватом в машине Смита.
Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.