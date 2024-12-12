Мышцы будут гореть после этого упражнения от тренера звёзд шоу-бизнеса

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Упражнение легендарного американского культуриста Винса Жиронды поможет максимально прокачать мышцы.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

"Подтягивания Жиронды названы в честь бодибилдера и тренера звёзд шоу-бизнеса. Выполнение этого упражнения требует большой физической подготовки от спортсмена", — цитирует тренера Екатерину Кравченко "Чемпионат".

В отличие от привычных подтягиваний подтягивания Жиронды выполняются обратным хватом. Тянуться нужно к перекладине не подбородком, а грудью, причём максимально высоко. Так, чтобы бицепс получал максимальную нагрузку.

При выполнении этого упражнения задействуются широчайшая, трапециевидная, двуглавая, дельтовидная и ромбовидная мышцы.

Как выполнить подтягивания Жиронды

Возьмитесь обратным хватом за перекладину чуть шире плеч.

На выдохе подтяните себя, опуская лопатки и толкая грудную клетку вверх к перекладине.

Вам нужно чуть отклониться назад и довести до касания грудиной перекладины (в обычных подтягиваниях нужно подтянуться до подбородка).

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

