Мышцы будут гореть после этого упражнения от тренера звёзд шоу-бизнеса

Упражнение легендарного американского культуриста Винса Жиронды поможет максимально прокачать мышцы.
"Подтягивания Жиронды названы в честь бодибилдера и тренера звёзд шоу-бизнеса. Выполнение этого упражнения требует большой физической подготовки от спортсмена", — цитирует тренера Екатерину Кравченко "Чемпионат".
В отличие от привычных подтягиваний подтягивания Жиронды выполняются обратным хватом. Тянуться нужно к перекладине не подбородком, а грудью, причём максимально высоко. Так, чтобы бицепс получал максимальную нагрузку.
При выполнении этого упражнения задействуются широчайшая, трапециевидная, двуглавая, дельтовидная и ромбовидная мышцы.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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