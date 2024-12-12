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Секреты от Шварценеггера, чтобы выжать максимум из тренировки

1:10
Спорт

75-летний бодибилдер Арнольд Шварценеггер все еще продолжает тренироваться. Каждый день он ездит на велосипеде в любимый тренажёрный зал. Звезда поделился, что поможет во время занятий спортом выжать из себя максимум.

Тренировка с гирей
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тренировка с гирей

Шварценеггер никогда не забывает о разминке. Перед подходом с серьёзным весом он делает большое количество повторений без утяжелений. Железный Арни считает, что это хороший способ размять мышцы и проверить, как ваше тело чувствует себя в этот день.

Также во время коротких повторений произойдет прилив крови к мышцам, пишет "Чемпионат".

Шварценеггер всегда от себя требует полной амплитуды движения. Бодибилдер уверен, что нельзя останавливаться даже в нескольких миллиметрах от конечного положения в упражнении. Иначе время, когда мышцы в напряжении, становится меньше.

Еще он считает, что тело должно быть развито гармонично. Для этого Арни качает заднюю дельту. Это, как он думает, помогает предотвратить травмы плеча и спастись от неправильной осанки.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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