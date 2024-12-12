Накачать мышцы и похудеть в любом возрасте можно, если вы не допускаете эти 5 ошибок

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1:19
Спорт

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге Михаил Кокляев назвал пять признаков неэффективных занятий в спортзале.

Приседания плие
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Приседания плие

Ожидание быстрого результата

Регулярная проверка цифр на весах, резкое увеличение нагрузки, ежедневные изнуряющие тренировки не сделают вас сильнее, худее или более мускулистым. Завтра результатами гнаться не стоит.

Отсутствие разминки

Она является профилактикой травм. Ей нельзя пренебрегать.

Отсутствие плана тренировок

Только чёткий график, основанный на поставленных задачах, позволит добиться успеха в тренировках.

Неправильная техника

Любое действие направлено на проработку конкретных мышц. Неправильное выполнение может задействовать совершенно другие группы, что будет следствием отсутствия изменений.

Нерегулярность

Редкие тренировки не дадут видимый эффект. В спорте, как и в любом деле, результата можно добиться только с помощью труда и упорства.

Спортсмен уверен, что видимых положительных изменений можно добиться благодаря комплексному подходу, учёту всех аспектов. Это сделает упражнения эффективными, пишет "Чемпионат".

 

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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