Дзюба поделился планами по поводу рекордов на 2025 год, которые сделают его лучшим в истории

В своём посте на странице в социальной сети нападающий "Акрона" Артём Дзюба поделился планами на предстоящий 2025 год и рассказал о рекордах, которые он надеется побить.
Для достижения этих целей Артёму Дзюбе нужно забить ещё два мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, и набрать пять очков по системе "гол + пас", чтобы стать лидером по этому показателю в Российской Премьер-лиге.
Кроме того, ему необходимо забить три победных гола, сделать один хет-трик, восемь раз поразить ворота соперников на домашних матчах и один раз — на выездных, забить девять мячей с пенальти и один гол за сборную, а также отдать две голевые передачи, чтобы стать лучшими в истории по этим показателям.
В текущем сезоне Артём Дзюба принял участие в 11 матчах за клуб, забив три мяча и отдав три голевые передачи.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
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