Дзюба поделился планами по поводу рекордов на 2025 год, которые сделают его лучшим в истории

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

В своём посте на странице в социальной сети нападающий "Акрона" Артём Дзюба поделился планами на предстоящий 2025 год и рассказал о рекордах, которые он надеется побить.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Для достижения этих целей Артёму Дзюбе нужно забить ещё два мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, и набрать пять очков по системе "гол + пас", чтобы стать лидером по этому показателю в Российской Премьер-лиге.

Кроме того, ему необходимо забить три победных гола, сделать один хет-трик, восемь раз поразить ворота соперников на домашних матчах и один раз — на выездных, забить девять мячей с пенальти и один гол за сборную, а также отдать две голевые передачи, чтобы стать лучшими в истории по этим показателям.

В текущем сезоне Артём Дзюба принял участие в 11 матчах за клуб, забив три мяча и отдав три голевые передачи.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

