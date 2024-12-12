Как правильно размяться на рабочем месте: три лучших упражнения для офисных работников

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В декабре многие спешат закончить старые проекты и оставить рабочие "долги" в уходящем году. Из-за этого растёт количество дедлайнов, люди проводят много времени за компьютером и мало двигаются. Это приводит к зажимам грудной клетки, напряжению трапециевидных мышц спины и мышц, поднимающих лопатки.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

По словам Романа Конева, топ-тренера тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness, это может вызвать боль и дискомфорт в шее, плечевых суставах и спине. Также ухудшается эмоциональное состояние и растёт уровень стресса. Поэтому даже в напряжённом графике нужно находить время для лёгкой разминки, подчёркивает Газета.Ru.

Тренер предлагает три простых упражнения, которые можно выполнять прямо в офисе:

Повороты головы с подъёмом: сидя, положите руки на бёдра, спина прямая. На выдохе поверните голову вправо, на вдохе поднимите подбородок вверх, на выдохе опустите. Затем поверните голову влево и повторите. Выполнить 8-10 раз на каждую сторону. Округление спины с руками за головой: исходное положение — руки за головой, спина прямая, подбородок опущен. На выдохе сделайте наклон вперёд, округлите спину и почувствуйте растяжение трапециевидных мышц. На вдохе выпрямитесь, прогибаясь в спине. Задержитесь в каждой точке на несколько секунд. Повторите 8-10 раз. Сгибание ног в положении сидя: сядьте прямо, живот втянут, пресс напряжён. Поднимите левую ступню на несколько сантиметров от пола, согнув колено. Выпрямите ногу, зафиксируйте на 2-3 секунды и вернитесь в исходное положение. Выполните 10-12 повторений на каждую ногу.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



Разми́нка — вводная часть тренировки.

