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Как правильно размяться на рабочем месте: три лучших упражнения для офисных работников

1:57
Спорт

В декабре многие спешат закончить старые проекты и оставить рабочие "долги" в уходящем году. Из-за этого растёт количество дедлайнов, люди проводят много времени за компьютером и мало двигаются. Это приводит к зажимам грудной клетки, напряжению трапециевидных мышц спины и мышц, поднимающих лопатки.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

По словам Романа Конева, топ-тренера тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness, это может вызвать боль и дискомфорт в шее, плечевых суставах и спине. Также ухудшается эмоциональное состояние и растёт уровень стресса. Поэтому даже в напряжённом графике нужно находить время для лёгкой разминки, подчёркивает Газета.Ru.

Тренер предлагает три простых упражнения, которые можно выполнять прямо в офисе:

  1. Повороты головы с подъёмом: сидя, положите руки на бёдра, спина прямая. На выдохе поверните голову вправо, на вдохе поднимите подбородок вверх, на выдохе опустите. Затем поверните голову влево и повторите. Выполнить 8-10 раз на каждую сторону.
  2. Округление спины с руками за головой: исходное положение — руки за головой, спина прямая, подбородок опущен. На выдохе сделайте наклон вперёд, округлите спину и почувствуйте растяжение трапециевидных мышц. На вдохе выпрямитесь, прогибаясь в спине. Задержитесь в каждой точке на несколько секунд. Повторите 8-10 раз.
  3. Сгибание ног в положении сидя: сядьте прямо, живот втянут, пресс напряжён. Поднимите левую ступню на несколько сантиметров от пола, согнув колено. Выпрямите ногу, зафиксируйте на 2-3 секунды и вернитесь в исходное положение. Выполните 10-12 повторений на каждую ногу.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Разми́нка — вводная часть тренировки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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