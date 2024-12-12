Простой секрет молодости для тех, кому за 50

Поднятие тяжестей после 50 лет может стать ключом к возвращению молодости и активной жизни.
С возрастом тело теряет мышечную массу из-за естественного процесса саркопении, что ведёт к снижению подвижности. Однако регулярные силовые тренировки помогают остановить этот процесс, сохраняя и даже наращивая мышцы.
Укрепление костей — ещё одно преимущество, ведь поднятие тяжестей увеличивает их плотность и снижает риск остеопороза, пишет EatThis.
Кроме того, силовые упражнения повышают баланс, координацию и гибкость, что делает выполнение ежедневных задач проще.
Тренируясь два-три раза в неделю, вы не только укрепите тело, но и замедлите старение, сохраняя активность и уверенность в себе.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!