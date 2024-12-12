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Простой секрет молодости для тех, кому за 50

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Спорт

Поднятие тяжестей после 50 лет может стать ключом к возвращению молодости и активной жизни.

Спортзал
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал

С возрастом тело теряет мышечную массу из-за естественного процесса саркопении, что ведёт к снижению подвижности. Однако регулярные силовые тренировки помогают остановить этот процесс, сохраняя и даже наращивая мышцы.

Укрепление костей — ещё одно преимущество, ведь поднятие тяжестей увеличивает их плотность и снижает риск остеопороза, пишет EatThis.

Кроме того, силовые упражнения повышают баланс, координацию и гибкость, что делает выполнение ежедневных задач проще.

Тренируясь два-три раза в неделю, вы не только укрепите тело, но и замедлите старение, сохраняя активность и уверенность в себе.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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