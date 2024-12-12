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3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает

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Спорт

Силовые тренировки по часу три раза в неделю могут снизить биологический возраст почти на восемь лет, показало исследование с участием 4800 человек.

Выполнение упражнение на тренажере Hack Squat
Фото: flickr.com by brett jordan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Выполнение упражнение на тренажере Hack Squat

Регулярные тренировки связаны с более длинными теломерами — участками ДНК, отвечающими за замедление старения, пишет Daily Mail.

Каждые 10 минут силовых упражнений в неделю уменьшают биологический возраст на пять месяцев. Оптимальная норма — 90 минут силовых тренировок в неделю, что эквивалентно омоложению на 3,9 года. Если увеличить до 180 минут, биологический возраст снижается на 7,8 лет.

Силовые упражнения помогают сохранить мышечную массу, улучшить обмен веществ и здоровье сердца, замедляя старение организма.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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