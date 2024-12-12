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10 000 шагов в день — это миф! Сколько же на самом деле нужно ходить?

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Спорт

Ходьба улучшает здоровье сердца, настроение и сон, но сколько шагов нужно проходить в день для этих эффектов?

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Исследования показывают, что для пользы достаточно от 2 200 до 8 000 шагов в день. Например, женщины старше 60 лет получают наибольшую пользу от 6 000-7 500 шагов. Людям младше 60 лет стоит стремиться к 8 000-10 000 шагов.

Ходьба также снижает риск деменции — эффект заметен уже при 3 800 шагах в день, пишет WomensHealth.

Эксперты подчёркивают, что важнее регулярность и время, а не количество шагов. 22 минуты ходьбы в день или 150 минут в неделю помогут поддерживать здоровье.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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