10 000 шагов в день — это миф! Сколько же на самом деле нужно ходить?

Ходьба улучшает здоровье сердца, настроение и сон, но сколько шагов нужно проходить в день для этих эффектов?
Исследования показывают, что для пользы достаточно от 2 200 до 8 000 шагов в день. Например, женщины старше 60 лет получают наибольшую пользу от 6 000-7 500 шагов. Людям младше 60 лет стоит стремиться к 8 000-10 000 шагов.
Ходьба также снижает риск деменции — эффект заметен уже при 3 800 шагах в день, пишет WomensHealth.
Эксперты подчёркивают, что важнее регулярность и время, а не количество шагов. 22 минуты ходьбы в день или 150 минут в неделю помогут поддерживать здоровье.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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