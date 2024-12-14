Топ-4 лучших упражнений для красивых и подтянутых ног

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Тренер и вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева выделила четыре самых эффективных упражнения для формирования красивых икр. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренировка на ноги

По ее рекомендации, стоит начать с подъема на носки с параллельными стопами: медленно поднимайтесь на носочки и плавно опускайтесь 20 раз, затем задержитесь в верхней позиции на 20 секунд. После этого выполнение упражнения следует повторить, развернув стопы под углом 45 градусов.

Следующее упражнение — плие. Для его выполнения станьте на ширине плеч, разворачивая носки наружу и подкручивая таз. Приседая, следите за тем, чтобы колени не заворачивались внутрь, затем по очереди поднимайтесь на носки, выполняя по 20 повторений на каждую ногу.

Закончите комплекс растяжкой. Элеонора Алибаева советует занять положение "собака мордой вниз", в котором необходимо поднимать и опускать пятки, стараясь максимально растянуть икры.

"Продолжать упражнение нужно до ощущения, что мышцы "разогрелись". Как только это произошло, опустите пятку настолько, насколько это возможно. Держите это положение около десяти секунд, глубоко дыша и стараясь расслабиться", — отметила она.

Уточнения

Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

