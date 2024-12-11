Эффективный комплекс упражнений для кубиков на прессе

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач выделила наиболее эффективные упражнения для формирования кубиков на животе. Об этом сообщает издание Men Today.

Фото: freepik пресс

Первым в списке идет упражнение "звёздочка". Чтобы его выполнить, необходимо лечь на спину, вытянуть ноги и расставить руки в стороны. Затем поднимите правую ногу и наклонитесь к ней левой рукой. После этого выполните аналогичное движение для другой стороны.

Далее тренер предложила ряд упражнений, включая планку, планку с поворотами, скручивания и подъемы ног в прямом положении. Завершит тренировку "скалолаз". Для его выполнения нужно занять позицию упор лежа, полностью выпрямив тело. Затем следует поочередно подтягивать правое и левое колено к груди, быстро возвращаясь в исходное положение.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

