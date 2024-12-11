Черчесов высказался о коррупции в российском футболе

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Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, который в настоящее время тренирует команду Казахстана, поделился мнением о коррупционных схемах в российском футболе. Об этом сообщает Sport24.

Фото: wikimedia.org by Александр Вепрёв Станислав Черчесов

Пообещал Черчесов, что он не имел личного опыта взаимодействия с коррупцией в российском футболе.

"Я видел ошибки судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает, должен анализировать и исправлять эти ошибки", — отметил специалист.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил информацию от анонимного представителя местного клуба "Крылья Советов". По его словам, этот функционер сообщил о задолженности клуба в размере 36 миллионов рублей перед "лицами, занимающимися коррупцией в судейской системе российского футбола".

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер.

