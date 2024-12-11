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Важность белка в протеиновом коктейле: как ускорить восстановление после тренировки

1:42
Спорт

Приготовление протеинового коктейля после тренировки позволяет ускорить восстановление и поддерживать оптимальный уровень энергии. Для создания идеального напитка можно выбрать различные ингредиенты, адаптируя состав под индивидуальные предпочтения и цели.

Коктейль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коктейль

Основой коктейля может быть молоко, йогурт или растительные альтернативы, такие как соевое молоко или кокосовая вода. В молочных продуктах содержится больше белка, а растительные варианты подходят для тех, кто избегает лактозы или молочных продуктов. Важно обеспечить содержание белка в пределах 25-35 граммов для закуски после тренировки или 10-20 граммов, если напиток заменяет прием пищи.

Дополнительные ингредиенты помогают улучшить вкус и текстуру коктейля. В числе популярных добавок — фрукты (например, бананы или ягоды), ореховые пасты, семена чиа, овес и даже овощи вроде шпината. Для сладости можно использовать мед, финики или экстракт ванили. Если требуется шоколадный вкус, подходят какао-порошок или шоколадный протеиновый порошок. Замороженные фрукты и кубики льда придают напитку приятную густоту и охлаждение.

Готовый коктейль способствует восстановлению мышц благодаря белку, а углеводы помогают восполнить энергетические запасы. Такой напиток также поддерживает гидратацию, особенно после интенсивных тренировок. Однако рекомендуется использовать коктейли как дополнение к полноценному питанию, а не как его замену.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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