Сидишь весь день? Этим упражнением ты быстро приведёшь себя в форму

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Современный образ жизни часто заставляет нас проводить большую часть дня сидя. Работа за компьютером, длительные поездки на транспорте и времяпрепровождение перед телевизором — всё это вносит свой вклад в тот факт, что мы проводим больше времени сидя, чем двигаясь.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

К сожалению, долгие часы сидения не приносят пользы для тела.

"Тело невероятно адаптируемо", — объясняет Стив Стоунхаус, тренер с более чем 25-летним опытом. Он подчёркивает, что если человек долго сидит, его тело приспосабливается к этому и начинает изменяться.

Длительное сидение приводит к укорочению сгибателей бедра, то есть передних мышц бедра, и одновременно вызывает удлинение ягодичных мышц, что делает их менее активными.

Этот дисбаланс может привести к различным проблемам: напряжению в области бедер, слабости ягодичных мышц, нарушению осанки и даже травмам. Кроме того, такие изменения в теле могут вызывать дискомфорт и ухудшение общего состояния.

Решение простое — нужно больше двигаться! Однако для тех, кто ищет конкретное упражнение для компенсации вреда, причинённого сидением, Стив Стоунхаус имеет отличный совет.

Тренер утверждает, что махи гирями является одним из лучших упражнений для исправления последствий длительного сидения, пишет Fitwell.

"Если бы вы спросили меня, какое упражнение я считаю лучшим, то я бы без сомнений выбрал махи гирями", — делится он.

По его словам, это упражнение может значительно улучшить качество жизни и помочь избавиться от проблем, вызванных сидячим образом жизни.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

