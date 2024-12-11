Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие подшипники используются в автомобиле и зачем они нужны
Байден готовится к решающему удару по российской экономике
Чем кольца Урана отличаются от других планетарных систем
Как ароматические свечи могут навредить вашему здоровью
Российский экспорт моллюсков в Китай и Южную Корею растёт
Сделайте горячие бутерброды вкуснейшими, добавив эти ингредиенты
Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким
Как исследовать Рим бесплатно и увидеть лучшее
Не высаживайте картошку, не сделав этого

Сидишь весь день? Этим упражнением ты быстро приведёшь себя в форму

1:45
Спорт

Современный образ жизни часто заставляет нас проводить большую часть дня сидя. Работа за компьютером, длительные поездки на транспорте и времяпрепровождение перед телевизором — всё это вносит свой вклад в тот факт, что мы проводим больше времени сидя, чем двигаясь.

Тренировка с гирей
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тренировка с гирей

К сожалению, долгие часы сидения не приносят пользы для тела.

"Тело невероятно адаптируемо", — объясняет Стив Стоунхаус, тренер с более чем 25-летним опытом. Он подчёркивает, что если человек долго сидит, его тело приспосабливается к этому и начинает изменяться.

Длительное сидение приводит к укорочению сгибателей бедра, то есть передних мышц бедра, и одновременно вызывает удлинение ягодичных мышц, что делает их менее активными.

Этот дисбаланс может привести к различным проблемам: напряжению в области бедер, слабости ягодичных мышц, нарушению осанки и даже травмам. Кроме того, такие изменения в теле могут вызывать дискомфорт и ухудшение общего состояния.

Решение простое — нужно больше двигаться! Однако для тех, кто ищет конкретное упражнение для компенсации вреда, причинённого сидением, Стив Стоунхаус имеет отличный совет.

Тренер утверждает, что махи гирями является одним из лучших упражнений для исправления последствий длительного сидения, пишет Fitwell.

"Если бы вы спросили меня, какое упражнение я считаю лучшим, то я бы без сомнений выбрал махи гирями", — делится он.

По его словам, это упражнение может значительно улучшить качество жизни и помочь избавиться от проблем, вызванных сидячим образом жизни. 

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Наука и техника
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса Аудио 
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Сводка с фронта: в Курахово над элеватором поднят флаг России, ВС РФ освободят Днепропетровск Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким
Как исследовать Рим бесплатно и увидеть лучшее
Не высаживайте картошку, не сделав этого
Google ускоряет будущее: новый суперкомпьютер решает задачи быстрее всех
Сидишь весь день? Этим упражнением ты быстро приведёшь себя в форму
Мандариновая ловушка: скрытые угрозы любимого фрукта
Что такое кардиоаспирин и когда его использовать?
Рецепт курицы по-дижонски: вкусный ужин за полчаса
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Почему отсутствие болта может стать причиной эвакуации автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.