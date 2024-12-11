Кубики появятся уже через неделю! Лучшие упражнения для пресса

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективными упражнениями для того, чтобы добиться идеальных кубиков на прессе.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

В интервью Men Today она порекомендовала ряд упражнений, которые помогут развить мышцы живота и улучшить физическую форму.

Одним из первых упражнений, которые Ротач советует для работы с прессом, является "Звёздочка". Для его выполнения нужно лечь на спину, выпрямить ноги и развести руки в стороны. Затем, поднимите правую ногу и тянитесь левой рукой к ней, после чего повторите движение на другую сторону.

Кроме того, тренер рекомендует включить в тренировку планку, планку с поворотами, скручивания и подъёмы прямых ног. Эти упражнения эффективно работают на все группы мышц пресса.

Последним упражнением, которое Ротач советует для завершения тренировки, является "Скалолаз". Чтобы его выполнить, нужно принять позу упор лёжа, вытянуть тело, затем поочередно подтягивать колени к груди и быстро возвращаться в исходное положение.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.



Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

