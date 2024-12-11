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Забудьте про массаж! Снимаем боль в плечах с помощью растяжки

0:52
Спорт

Инструктор по пилатесу и основатель Pilates By Bel Аннабель Люк уверена, что растяжка способна принести такое же, а порой даже и лучшее облегчение при боли в плече, чем массаж.

Поза ребенка в йоге
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза ребенка в йоге

По словам Люк, причиной напряжённых мышц нередко является нехватка стабильности и подвижности. Комплекс её рекомендованных упражнений помогает снять напряжение, одновременно работая над растяжением, подвижностью и стабилизацией суставов.

Преимущества растяжки

Стретчинг идеально подходит для снятия мышечного напряжения, особенно в проблемных зонах, таких как плечи и бёдра. Однако польза растяжки не ограничивается только этим.

Физиотерапевт из Complete Pilates Сьюзи Мартин отмечает, что растяжка помогает поддерживать оптимальную амплитуду движений в суставах. 

Уточнения

Растя́жка  — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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