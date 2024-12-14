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Как стать мускулистым красавчиком? Эти 10 продуктов вам точно помогут

2:56
Спорт

Только благодаря силовым тренировкам невозможно создать красивое и рельефное тело. Правильное питание занимает не менее важную роль. Ниже есть список из 10 основных продуктов, которые необходимы спортсмену.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Молоко

В 100 г молока содержится 3,2 г белка, 4,8 г углеводов и 3,6 г жиров. Калорийность — 64 ккал.

Цельное яйцо

В 100 г яиц содержится около 12 г белка, 10 г жиров и меньше 1 г углеводов. Калорийность — 157 ккал, пишет "Чемпионат".

Орехи

Берём за основу миндаль. В 100 г миндаля содержится более 18 г белка, 53 г жиров и около 13 г углеводов. Калорийность — 597 ккал.

Творог

В состав 100 г творога входит 16-18 г белка, около 9 г жиров и около 2 г углеводов. Калорийность — 159 ккал.

Говядина

В 100 г постной говядины содержится 22 г белка, 7 г жиров и 0 г углеводов. Калорийность — 158 ккал.

Гречка

В 100 г гречки содержится 4 г белка, около 20 г углеводов и 2 г жиров. Калорийность — 110 ккал.

Куриная грудка

Из 100 г куриной грудки можно получить от 23 до 29 г белка, около 1,8 г жиров и 0,5 г углеводов. Калорийность — 137 ккал.

Овсяная каша

В 100 г варёной овсянки содержится около 12 г белка, 65 г углеводов и 5-6 г жиров. Калорийность — 350 ккал.

Рыба

В 100 г форели содержится 18,5 г белка, 4,5 г жиров и 0,38 г углеводов. Калорийность — 121 ккал.

Свёкла

В 100 г варёной свеклы содержится 1,92 г белка, 10 г углеводов и 0,11 г жиров. Калорийность — 49 ккал.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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