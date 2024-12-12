Крепкие мышцы очаруют всех девушек. Какое спортивное питание поможет добиться мускулистого тела?

Спортивное питание, которое подобрано правильно, только поспособствует росту мышечной массы в комплексе с тренировками и поднятием больших весов.
Чтобы получить нужное количество белка, стоит есть больше пищи, в которой он содержится. Здесь может помочь спортивное питание, пишет "Чемпионат".
Что стоит попробовать:
Важно помнить, что здоровье всегда должно быть на первом месте.
Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения.
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