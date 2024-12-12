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Крепкие мышцы очаруют всех девушек. Какое спортивное питание поможет добиться мускулистого тела?

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Спорт

Спортивное питание, которое подобрано правильно, только поспособствует росту мышечной массы в комплексе с тренировками и поднятием больших весов.

Мужчина принимает креатин
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина принимает креатин

Чтобы получить нужное количество белка, стоит есть больше пищи, в которой он содержится. Здесь может помочь спортивное питание, пишет "Чемпионат".

Что стоит попробовать:

  • Протеин. Способствует насыщению организма белками.
  • Креатин. Существенно ускоряет рост мышц.
  • BCAA. Помогает усерднее заниматься и больше времени проводить на тренировках.

Важно помнить, что здоровье всегда должно быть на первом месте.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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