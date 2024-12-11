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Стать мускулистыми силачами мужчинам помогут эти лайфхаки

1:16
Спорт

Эксперты считают, что для того, чтобы росли именно мышцы, а не жир, нужно соблюдать некоторые правила.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Профицит калорий

Чем больше профицит калорий, тем лучше растут мышцы. Но при большом избытке калорий вместе с мышцами хорошо прирастёт и жир. Поэтому "на массе" важно не сколько калорий вы съели, а соотношение БЖУ.

Тренировка с большими весами

Такие упражнения повреждают мышцы, после чего активизируется восстановление. Увеличивать вес стоит только после того, как будет достигнута планка в 12-15 качественных повторений.

Работа над всеми мышцами

Стоит тренировать все группы мышц. Правильно набрать мышечную массу помогут силовые тренировки, включающие три-шесть упражнений.

Увеличение синтеза белка

Потребляйте примерно 1,5-2 г на килограмм массы тела. Чтобы рассчитать норму, которую нужно съедать за день, необходимо умножить вес тела на коэффициент 1,5-2. Например, при весе 70 кг человек должен съедать примерно 120 г белка в день, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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