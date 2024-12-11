Работают ли древние принципы питания, или как похудеть на палеодиете?

Нутрициолог разобрала преимущества и недостатки органического рациона.
"Основная идея палеолитической диеты — выстроить питание современного человека таким образом, чтоб оно было максимально схоже с рационом людей каменного века (палеолита)", — цитирует руководителя научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольгу Ильичеву "Чемпионат".
По её словам, палеолит — исторический период, который длился почти 2,5 миллиона лет. Тогда наши предки питались тем, что росло в дикой природе. Например, мясом и рыбой, ягодами, фруктами, корнеплодами, а также стеблями и листьями растений.
Вот и палеолитическое питание заключается в том, чтобы употреблять органическую пищу и избегать продуктов промышленного производства.
Для приготовления пищи используются масла холодного отжима и животный жир.
Эта диета подойдёт здоровым людям, без жалоб и при отсутствии хронических заболеваний. Она будет полезна для коррекции фигуры и улучшения эстетических показателей, а также для увеличения мышечной массы и силы.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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