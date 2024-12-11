Работают ли древние принципы питания, или как похудеть на палеодиете?

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нутрициолог разобрала преимущества и недостатки органического рациона.

Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain овощи и фрукты

"Основная идея палеолитической диеты — выстроить питание современного человека таким образом, чтоб оно было максимально схоже с рационом людей каменного века (палеолита)", — цитирует руководителя научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольгу Ильичеву "Чемпионат".

По её словам, палеолит — исторический период, который длился почти 2,5 миллиона лет. Тогда наши предки питались тем, что росло в дикой природе. Например, мясом и рыбой, ягодами, фруктами, корнеплодами, а также стеблями и листьями растений.

Вот и палеолитическое питание заключается в том, чтобы употреблять органическую пищу и избегать продуктов промышленного производства.

Для приготовления пищи используются масла холодного отжима и животный жир.

Эта диета подойдёт здоровым людям, без жалоб и при отсутствии хронических заболеваний. Она будет полезна для коррекции фигуры и улучшения эстетических показателей, а также для увеличения мышечной массы и силы.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

