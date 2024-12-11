Тарасова о допуске российских фигуристов на ОИ-2026: лучше так, чем вообще не выступать

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала своё мнение о перспективах участия российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Тарасова

Тарасова убеждена, что российские фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде-2026.

Тренер считает, что текущая ситуация с отстранением россиян от международных стартов становится уже невыносимой.

"Они дисквалифицировали нас не на всю жизнь. Только мы должны были в каждом виде выступать по три человека, а будем — по одному. Конечно, всё лучше, чем не выступать совсем", — сказала Тарасова "Чемпионату".

Ранее стало известно, что российские фигуристы смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Согласно плану, Международный союз конькобежцев (ISU) должен разрешить россиянам и белорусам участвовать в новом турнире, который будет служить квалификационным этапом к Олимпийским играм.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

