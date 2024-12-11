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Американка, начав серьёзно заниматься фитнесом в 71 год, в 75 лет превратила 50% тела в мышцы

1:38
Спорт

75-летняя американка Шарлин Лейбель рассказала о своём пути к здоровому образу жизни и фитнесу.

Тренажерный зал
Фото: wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажерный зал

По словам Шарлин, всю жизнь она избегала тренировок, но после менопаузы начала заниматься, чтобы поддерживать вес и оставаться активной.

В 60 лет она стала беспокоиться о здоровье из-за проблем со здоровьем, которые испытывала её мать, имевшая около 30 кг лишнего веса. Женщина наблюдала, как её мать может передвигаться только с посторонней помощью, и боялась оказаться в такой же положении в аналогичном возрасте.

Поэтому она начала серьезно относиться к тренировкам, пишет Women's Health. В 71 год женщина присоединилась к классу Orangetheory и поставила цель увеличить мышечную массу до 50%.

Через год она достигла своей цели и начала посещать другие виды тренировок. Сейчас она ходит в спортзал 5-7 дней в неделю, занимаясь barre, силовыми тренировками, бальными танцами и подтягиваниями. Она не разрабатывает планов тренировок и не берет традиционных дней отдыха, предпочитая двигаться каждый день, как сама это чувствует.

Её новые привычки включают определение типа движений, который ей нравится в данный момент, движение в своем темпе и демонстрацию положительного примера молодым людям. Она вдохновляет многих своими достижениями и продолжает заниматься, чтобы оставаться сильной и здоровой даже с таком элегантном возрасте.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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