Широкие плечи как у Олимпийского бога вам гарантированы: упражнение для силы и роста мышц

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Жим гантелей сидя полезен не только для наращивания силы и мышечной массы, но и в программах реабилитации.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

"Это базовое упражнение для тренировки дельтовидных мышц. Во время выполнения активно работают несколько суставов верхних конечностей, позволяя одновременно прорабатывать ряд мышечных групп. Помимо плеч, в движении участвуют трицепсы и верхний сегмент мускулов груди", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

С помощью этого упражнения вы сможете развить силу и объём плеч, улучшить стабильность верха тела и мобильность суставов и укрепить мускулы.

Его используют не только используется в бодибилдинге и пауэрлифтинге для наращивания мышечной массы и развития силы. Это также и эффективное упражнение в программах по физической реабилитации.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

