Снять напряжение и мышечную боль после тренировки и разогнать лимфу поможет этот массажёр-пистолетик

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ведущая Ляйсан Утяшева показала в соцсети, как использует странный тренажер, напоминающий дрель или пистолет. На самом деле этот перкуссионный массажер стал очень популярен, с ним работают и дома, и в спортзале. Но в чем же его преимущество? Об этом Pravda. Ru рассказал Дмитрий Яшанькин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мир по фитнесу.

Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ массаж

На Западе и в Америке фитнес-индустрия развивается. Наверное, пару десятков лет назад появился миофасциальный релиз — это массаж с помощью роллов, валиков, мячей, где спортсмен сам делает себе массаж с помощью надавливания, продавливания и самомассажа с помощью проминания тканей, мышц, связок, фасции с помощью различных приспособлений, отметил он.

Примерно в это же время, может быть, даже раньше, появилась перкуссионная терапия — это нажатие плюс вибрация. Она стала использоваться в подготовке космонавтов. И одна из компаний, которая занималась как раз развитием этих технологий, производством оборудования, стала производить нечто подобное.

"То есть нажатие плюс вибрация позволяет глубже, интенсивнее проработать мышцы, при этом воздействовать сильнее, более эффективно на ткани, что позволяет разбить молочную кислоту, застой, расслабить мышцы. Еще он помогает разогнать кровь, лимфу. Перед тренировкой это не даст утомиться спортсмену", — рассказал Яшанькин.

По его словам, это полезная, эффективная вещь. После тяжелых нагрузок она снимает мышечные боли, спазмы, утомление.

"Это можно использовать для профилактики различных заболеваний или просто для тонуса и расслабления после нагрузок или физического труда", — рассказал тренер.

Этот массажер популярен, потому что может заменить массаж. Это более доступно, менее затратно. Им можно пользоваться в любое время и в любом месте, добавил Яшанькин.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

