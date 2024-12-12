Как в 45 иметь спортивное подтянутое тело? Ответил тренер

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы после 40 лет выглядеть на 20 и иметь подтянутое тело, нужно правильно питаться, вести активный образ жизни и делать зарядку. Какие упражнения подойдут рассказал Pravda. Ru Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка по пилатесу

"Есть масса упражнений. Можно делать полуприседы, чтобы не навредить коленкам, можно отжаться от стеночки, можно поднимать (если нет гантелей) бутылки перед собой и в сторону на бицепс или на трицепс, делать ягодичный мостик, чтобы прокачать ягодицы", — перечислил эксперт.

По его словам, эти упражнения не такие серьезные травмоопасные, которые задействуют суставы. Выполняя их, вы не рискуете получить травму или повредить суставы или связки, которые с возрастом становятся все слабее.

"Пресс лучше всего качать, конечно, на полу, ножки оставляем согнутыми. Руки убираем за голову и выполняем скручивание, то есть просто стараемся лопатки от пола оторвать и немножко как бы скрутить живот. При этом высоко подниматься не надо. В таком положении идеально хорошо прокачиваются мышцы пресса. Чтобы немножко усложнить упражнение, ножки можно закинуть на диван или на стул", — отметил Литовченко.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

