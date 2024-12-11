После 50 лет можно избавиться от живота: пошаговая инструкция

Многие считают, что после 50 лет от живота уже никак не избавиться, если он имеется. Все таки метаболизм уже работает не как в молодые годы, да и переусердствовать с тренировками нельзя. Однако все же шанс есть. Об этом Pravda. Ru рассказал Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit.
Во-первых, этим людям нужно повышать активность.
"Почему? Дело в том, что пожилые люди думают, что им уже много двигаться нельзя. Однако это не так, движение должно быть в меру", — сказал он.
Конечно, метаболизм уже совсем другой, не как у молодого организма. Нужно пересмотреть питание.
"Как можно меньше углеводов, как можно меньше жирной пищи, побольше добавлять овощей, белков и стараться, конечно, правильно питаться", — посоветовал Литовченко.
Еще нельзя забывать о зарядке.
"Пожилым не надо каких-то гантелей, тяжелых штанг или еще чего-нибудь. Достаточно заниматься собственным весом, но чтобы это было регулярно, 10-15 минут каждый день никак не навредит, а будет даже полезно", — считает он.
Кроме того, в этом возрасте избавиться от лишнего веса поможет плавание.
"Не надо плавать несколько километров. Пришли, поплавали в свое удовольствие, ушли. Это тоже способствует жиросжиганию, помогает убрать объемы живота", — отметил эксперт.
Очень хорошее упражнение "Вакуум живота". Оно тоже способствует тому, что убираются живот и бока. Вакуум делается натощак.
"Чтобы выполнить упражнение, сделайте вдох через нос, выдох через рот. Во время выдоха нужно втянуть живот максимально в себя, как будто прилепить его к позвоночнику. Продержаться так несколько секунд и выдохнуть. Первое время можно делать 3 подхода по 5-7 повторений", — отметил он.
Литовченко добавил, что не надо себя переутруждать и делать чересчур большую нагрузку. Всё нужно делать не спеша и постепенно.
"Вот первые 2-3 недели сделали по 5-7 раз, чувствуете, что можете сделать больше, добавили 7-10 раз, и задерживаться пускай на 10-15 секунд", — добавил эксперт.
По его словам, вакуум очень хорошо помогает убрать висцеральный жир, который оседает на внутренних органах. Он еще хорошо укрепляет и мышцы пресса.
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