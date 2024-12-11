После 50 лет можно избавиться от живота: пошаговая инструкция

2:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие считают, что после 50 лет от живота уже никак не избавиться, если он имеется. Все таки метаболизм уже работает не как в молодые годы, да и переусердствовать с тренировками нельзя. Однако все же шанс есть. Об этом Pravda. Ru рассказал Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Во-первых, этим людям нужно повышать активность.

"Почему? Дело в том, что пожилые люди думают, что им уже много двигаться нельзя. Однако это не так, движение должно быть в меру", — сказал он.

Конечно, метаболизм уже совсем другой, не как у молодого организма. Нужно пересмотреть питание.

"Как можно меньше углеводов, как можно меньше жирной пищи, побольше добавлять овощей, белков и стараться, конечно, правильно питаться", — посоветовал Литовченко.

Еще нельзя забывать о зарядке.

"Пожилым не надо каких-то гантелей, тяжелых штанг или еще чего-нибудь. Достаточно заниматься собственным весом, но чтобы это было регулярно, 10-15 минут каждый день никак не навредит, а будет даже полезно", — считает он.

Кроме того, в этом возрасте избавиться от лишнего веса поможет плавание.

"Не надо плавать несколько километров. Пришли, поплавали в свое удовольствие, ушли. Это тоже способствует жиросжиганию, помогает убрать объемы живота", — отметил эксперт.

Очень хорошее упражнение "Вакуум живота". Оно тоже способствует тому, что убираются живот и бока. Вакуум делается натощак.

"Чтобы выполнить упражнение, сделайте вдох через нос, выдох через рот. Во время выдоха нужно втянуть живот максимально в себя, как будто прилепить его к позвоночнику. Продержаться так несколько секунд и выдохнуть. Первое время можно делать 3 подхода по 5-7 повторений", — отметил он.

Литовченко добавил, что не надо себя переутруждать и делать чересчур большую нагрузку. Всё нужно делать не спеша и постепенно.

"Вот первые 2-3 недели сделали по 5-7 раз, чувствуете, что можете сделать больше, добавили 7-10 раз, и задерживаться пускай на 10-15 секунд", — добавил эксперт.

По его словам, вакуум очень хорошо помогает убрать висцеральный жир, который оседает на внутренних органах. Он еще хорошо укрепляет и мышцы пресса.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

