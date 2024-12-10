Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела

Планка — это отличное упражнение с собственным весом для создания прочного корпуса, помогающего стабилизировать и защитить позвоночник. Однако оно не самое простое в освоении, так как требует приличного уровня силы от нескольких мышц вашего тела, чтобы удерживать правильное положение.
К счастью, есть и много других упражнений с собственным весом. Они столь же эффективны и гораздо проще.
Фитнес-тренер Элиз Янг назвала пять таких упражнений. Все они выполняются на полу, поэтому убедитесь, что у вас под ногами что-то мягкое.
Выполните пять упражнений ниже, стремясь сделать 8-12 раз (на каждую сторону) с 30-секундным перерывом между каждым движением. Постарайтесь сделать три круга в общей сложности и отдыхайте по минуте после каждого. Если это слишком легко, используйте легкую гантель или гирю.
Вот упражнения:
Если вам неудобно делать упражнения на спине, то эта тренировка корпуса стоя станет отличной альтернативой. Тренировки стоя еще больше бросают вызов вашему равновесию, поскольку телу приходится работать в большом диапазоне движений.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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