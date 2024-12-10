Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни
Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему
Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре
Секреты экономии для владельцев животных

Лучшие способы сочетания кардио и силовых тренировок для идеального тела

1:49
Спорт

Стремление одновременно сбросить лишний жир и нарастить мышечную массу может показаться противоречивым, однако при правильном подходе это вполне достижимо. Рассмотрим ключевые стратегии, которые помогут достичь обеих целей.

Спортзал
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Спортзал

Силовые тренировки для гипертрофии

Регулярные занятия с отягощениями способствуют росту мышц. Выполняйте упражнения с весом, позволяющим делать 8–12 повторений; увеличивайте нагрузку, когда сможете выполнить больше повторений. 

Упражнения, задействующие несколько групп мышц

Комплексные движения, такие как приседания, жим лёжа и тяги, активируют несколько мышечных групп одновременно и стимулируют выработку тестостерона, что способствует мышечному росту. 

Умеренные кардионагрузки

Кардиотренировки важны для сжигания жира, но избыток может препятствовать набору мышечной массы. Ограничьтесь 30 минутами аэробных упражнений до трёх раз в неделю, чтобы не мешать процессу гипертрофии. 

Дефицит калорий для потери жира

Для снижения жировой массы необходимо потреблять меньше калорий, чем расходуется. Сочетайте контролируемую диету с высокоэнергетическими упражнениями, такими как бег или езда на велосипеде, для эффективного сжигания жира. 

Качественный отдых и сон

Восстановление играет ключевую роль в мышечном росте. Качественный сон способствует выработке гормона роста (GH), который поддерживает развитие мышечной ткани. 

Роль профессиональной поддержки

Обратитесь к тренерам и диетологам для индивидуальной настройки тренировок и питания, что позволит оптимизировать результаты и избежать распространённых ошибок. 

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре
Секреты экономии для владельцев животных
Правда об алкоголе: каждый бокал повышает риск рака
Лучшие способы сочетания кардио и силовых тренировок для идеального тела
Какие блюда понравятся символу 2025 года — Зеленой Змее
Юрия Лозу поразила хитрая коррупционная схема
Почему ходьба так полезна?
Несколько слоёв или лыжный костюм — что думают россияне по поводу зимней одежды
Рассказываем как посадить клематис, чтобы он радовал многие годы
Праздничный картофель со сливками: гости будут в восторге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.