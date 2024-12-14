Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц

Фитнес-тренер Эдуард Каневский выделил наиболее эффективные упражнения для тренировки больших грудных мышц, о чем сообщает "Москва 24".
Каневский рекомендует выполнять четыре упражнения, используя собственный вес. Он советует начать с отжиманий с высоким отрицательным углом, когда ноги располагаются на возвышенности, а корпус наклонен под углом около 45 градусов.
Следующее упражнение — отжимания с отрицательным углом наклона, при которых руки располагаются дальше от возвышенности, а угол наклона корпуса снижен до 30 градусов. Каневский также советует выполнять классические отжимания и отжимания с узким хватом.
Все упомянутые виды отжиманий выполняются на специальных упорах и рекомендуется делать три подхода по 8-15 повторений.
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