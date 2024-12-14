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Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц

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Спорт

Фитнес-тренер Эдуард Каневский выделил наиболее эффективные упражнения для тренировки больших грудных мышц, о чем сообщает "Москва 24".

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Каневский рекомендует выполнять четыре упражнения, используя собственный вес. Он советует начать с отжиманий с высоким отрицательным углом, когда ноги располагаются на возвышенности, а корпус наклонен под углом около 45 градусов.

Следующее упражнение — отжимания с отрицательным углом наклона, при которых руки располагаются дальше от возвышенности, а угол наклона корпуса снижен до 30 градусов. Каневский также советует выполнять классические отжимания и отжимания с узким хватом.

Все упомянутые виды отжиманий выполняются на специальных упорах и рекомендуется делать три подхода по 8-15 повторений.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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