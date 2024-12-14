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Простое упражнение для создания рельефной спины

1:05
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рекомендовал упражнение для укрепления спины, о чем сообщил сайт "Чемпионат".

подтягивания
Фото: freepik
подтягивания

Он предложил выполнять горизонтальные подтягивания, отметив, что это упражнение эффективно развивает широчайшие мышцы спины, бицепсы рук, задние дельтовидные мышцы, большие круглые и ромбовидные мышцы, а также задействует пресс и мышцы поясницы.

Начинающим спортсменам тренер советует выбирать перекладину на более высокой позиции и смещать ноги вперед на 20-30 сантиметров. Для опытных атлетов он рекомендует использовать низкую перекладину с заметным смещением ног вперед.

Специалист также подчеркнул, что это упражнение противопоказано при наличии травм плечевого пояса, проблем со спиной, болях в запястьях или локтях, а также при обострении хронических заболеваний. Кроме того, горизонтальные подтягивания не подходят для беременных и тех, кто не обладает достаточной силой верхней части тела.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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