Скручивания и упражнения на пресс опасны для спины

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Специалист Алена Стихарева обозначила наиболее вредные физические нагрузки для здоровья спины. Она поделилась своим мнением с информационным агентством "Nord-News".

Фото: freepik скручивания

По ее словам, негативное воздействие на позвоночник оказывают такие упражнения, как пресс и скручивания. Подъемы верхней части тела на скамейке или полу, а также поднятие прямых ног создают чрезмерное напряжение в поясничной области. Эксперт также предостерегла от выполнения интенсивных поясничных прогибов, которые могут вызвать смещение и воспалительные процессы.

Стихарева предложила ряд упражнений, способствующих поддержанию здоровья спины. В частности, она рекомендовала делать планку и перекаты. Кроме того, стоит лечь на спину, сцепить руки перед собой и, приложив усилия, сжимать ладони.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

