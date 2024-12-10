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Скручивания и упражнения на пресс опасны для спины

0:54
Спорт

Специалист Алена Стихарева обозначила наиболее вредные физические нагрузки для здоровья спины. Она поделилась своим мнением с информационным агентством "Nord-News".

скручивания
Фото: freepik
скручивания

По ее словам, негативное воздействие на позвоночник оказывают такие упражнения, как пресс и скручивания. Подъемы верхней части тела на скамейке или полу, а также поднятие прямых ног создают чрезмерное напряжение в поясничной области. Эксперт также предостерегла от выполнения интенсивных поясничных прогибов, которые могут вызвать смещение и воспалительные процессы.

Стихарева предложила ряд упражнений, способствующих поддержанию здоровья спины. В частности, она рекомендовала делать планку и перекаты. Кроме того, стоит лечь на спину, сцепить руки перед собой и, приложив усилия, сжимать ладони.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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