Сжечь максимум калорий поможет эта простая зарядка

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендациями по оптимальной утренней тренировке для максимального сжигания калорий, о чем рассказало издание Men Today.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Тренировку стоит начинать с ходьбы на месте с подъемом бедер. Далее следует выполнять повороты корпуса в стороны, приседания, а также "звездочку" с приседанием и наклоны туловища. Подъемы бедер с хлопком рук также отлично подойдут для утренней зарядки.

В завершение Ротач советует добавить упражнение под названием "вертикальная складка". Для его выполнения необходимо встать прямо, расставить ноги на ширине плеч и опустить руки вдоль тела. После этого нужно поднять руки вверх, раскрывая ладони вперед, и одновременно поднять ноги, опуская руки к ним.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

