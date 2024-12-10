Она делала по 50 приседаний в день — и вот что стало с её телом

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Можно ли изменить фигуру, просто приседая по 50 раз в день? Автор статей Кэт Сторр решила проверить это на себе и за две недели заметила неожиданные результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Она рассказала изданию Woman&Home, как обычные приседания повлияли на её тело и самочувствие.

Результаты двухнедельного эксперимента

Первые дни были непростыми: 50 приседаний давались тяжело, колени неприятно щёлкали, а мышцы горели. Но уже к концу первой недели приседания стали частью привычной рутины. Ноги и ягодицы заметно укрепились, а кожа подтянулась.

Кэт отметила, что её ягодицы стали более округлыми и упругими, а внутренняя и внешняя поверхность бёдер укрепилась.

Благодаря регулярным приседаниям мышцы ног и корпуса получили хорошую нагрузку, улучшая осанку и общее самочувствие.

Почему это работает? Инструктор по пилатесу Кэти Джеймс объясняет, что приседания — это комплексное упражнение. Они задействуют ноги, бёдра, ягодицы, спину и корпус. Регулярные приседания помогают сжигать калории, укреплять мышцы и делать фигуру подтянутой даже без спортзала.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

